Das schwedische Unternehmen Ikea hat im Rahmen seiner neuen Kampagne die Wohnzimmer von Monicas Wohnung in "Friends", der "Simpsons" und von "Stranger Things" mit seinen Möbeln nachgebildet. Auf der Ikea-Website sind die eingerichteten Zimmer unter Room for Families, Room for Friends und Room for everyone zu finden.

Leider ist die Kampagne nur für die Vereinigten Arabischen Emirate gedacht, und die angegebenen Möbel sind auch nur dort direkt erhältlich. Mit etwas Sucharbeit findet man Artikel wie Björksnäs oder Ektorp aber auch bei uns und kann seine Bude so in eines der legendären Wohnzimmer verwandeln.

Der Geschäftsführer von Ikea der Vereinigten Arabischen Emirate, Vinod Jayan, sagte über das Projekt zu "Ad Week": "Das Team hat monatelang hunderte Artikel durchforstet, um die richtigen Stücke zu finden."