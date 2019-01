Als im Februar 2018 auffällig viele Modedesigner ihre Models mit Sturmkappen – so genannten Clavas oder Balaclavas – auf die Laufstege schickten, war das Modepublikum angetan: Da wurde also tatsächlich so etwas Banalem wie einer Strickmütze neues Leben, mehr Style und Fashion eingehaucht. Die Models trugen zu der Kopfbedeckung fette Mäntel und Daunenjacken, Sonnenbrillen und Strassohrringe. Rihanna liess sich kurz darauf in einer Balaclava von Gucci shooten. Die ist nun natürlich ausverkauft.

Weils darussen grad so schön schneit und Balaclavas nicht nur mega stylish aussehen, sondern auch den Kopf total warm halten, ist der Zeitpunkt jetzt da: Die Teile gehören nicht mehr nur auf den Laufsteg und in Glam-Shoots, sondern in unsere Garderobe. Wir haben die besten Modelle.