Plus-Size-Model Ashley Graham in einem asymmetrischen Leo-Kleid.

Karen Elson wurde 1998 als Model of the Year ausgezeichnet.

An der gestrigen Show von Dolce & Gabbana stolzierten Helena Christensen, Carla Bruni & Co. über den Runway.

Bei Dolce & Gabbana wurde Diversity gross geschrieben: Nicht nur Models mit unterschiedlichen Grössen und Hautfarben liefen gestern in Mailand über den Catwalk, sondern auch jeden Alters. Mit dabei: Carla Bruni, Helena Christensen, Eva Herzigova und weitere Supermodels aus den 90ern. Monica Bellucci eröffnete die Show in einem schwarz-weissen Polkadot-Dress. Auch die 53-jährige Italienerin lief bereits in den 90ern für das italienische Modehaus.

Auch sonst waren viele bekannte Gesichter auf dem Runway zu sehen. Die Highlights gibts in unserer Bildstrecke.