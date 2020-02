Am Sonntag hat Victoria Beckham auf der London Fashion Week ihre neue Herbst/Winter-Kollektion präsentiert. Und wie immer sass ihre Family begeistert in der Frontrow.

Endlos-Support, wie wir ihn bisher höchstens von Spielerfrauen kennen, ist für David Beckham selbstverständlich: Wann immer seine Frau Victoria eine neue Kollektion zeigt, sitzt der 44-jährige Ex-Fussballer in der Frontrow – meistens in Begleitung seiner Kids.

Auch am Sonntag war das so, als Victoria Beckham in London ihre Herbst-/Winterkollektion 2020 präsentierte und David zusammen mit der achtjährigen Harper, dem 14-jährigen Cruz und dem 17-jährigen (Hipster!-)Romeo (v.r.) topgelaunt in der ersten Reihe Platz nahm.

Zu Davids Linken sass – wie fast an jeder VB-Show – "Vogue"-Chefin Anna Wintour, die seit Jahren den Beckham-Kids beim Grosswerden zuschauen darf.