"Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen"

Die neue Kampagne des spanischen Kosmetikunternehmens Sephora heisst "The Unlimited Power of Beauty" und wird von einem Kurzfilm des Regisseurs Jonas Lindstroem begleitet. Er zeigt eine Frau in den verschiedenen Phasen ihres Lebens, dabei erkennt sie Hauptdarstellerin irgendwann, wie sehr sie sich mit anderen vergleicht. Selbst wenn Sephora auch Brands von Influencerinnenn wie Huda Kattan vertreibt, möchte das Unternehmen laut eigener Aussage mit dieser Kampagne erreichen, dass die Kundinnen ihre individuelle Schönheit feiern. Yes!

Marion Cottillard wirbt neu für Chanel N°5

Courtesy of Chanel

Catherine Deneuve hats schon getan, Nicole Kidman auch, Supermodel Gisele Bundchen ebenfalls und sogar Brad Pitt (kein Witz!): Sie alle waren schon die Gesichter des Kult-Parfüms Chanel N°5. Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard stösst als neues Gesicht des Duftes also zu einer illustren Runde. Die französische Schauspielerin habe das für den Duft so notwendige “je ne sais quoi”, so die Mode- und Beautymarke. Bald soll auch noch ein Clip folgen – und man hofft, dass der so schön märchenhaft daherkommen wird wie die Image-Filme mit Nicole Kidman oder Gisele Bundchen in den Hauptrollen.

Ready fürs #maskselfie

Schliessen Instagram irenamaria78 Natürlich, eine schöne oder ebenmässige Haut hat oft mit guten Genen zu tun, danke Mami! Trotzdem helfe ich meinem Teint mit regelmässigen Gesichtsmasken-Sessions nach. Hier also meine zurzeit drei liebsten Gesichtsmasken. Viel Spass beim Ausprobieren! zvg Dass sich diese Gesichtsmaske beim Auftragen tatsächlich etwas sticky ist, habe ich wie Schimun und Neil auch festgestellt. Trotzdem fühlt sich meine Haut nach dem Gravitymud-Firming- Treatment von Glamglow viel straffer an, was wohl an Inhaltsstoffen wie isländischem Seetang, Hyaluronsäure und Gletschertonerde liegt. Als Pre-Date-Routine kann ich diese Maske also definitiv empfehlen.



Fr. 63.90, bei Manor



zvg Diese klärende Maske von Caudalie ist mein Go-to-Produkt bei plötzlich auftretenden Pickeln und Hautunreinheiten. Wirkstoffe wie Salbei und weisse Tonerde absorbieren überschüssigen Talk und nach der Anwendung scheint meine Haut wieder etwas glatter zu sein. Etwa so, also ob ich einen Insta-Filter darübergelegt hätte.



Fr. 26.50, bei Amavita zvg Aprikosenkern- und Bambuspartikel in der Hydra Peeling Maske aus der Beauty-Balance-Linie von Similasan entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen, wonach die Haut wieder besser Pflegewirkstoffe von Geschichtscreme & Co aufnehmen kann. Ebenfalls in der Maske enthaltene Hyaluron, Rodacea-Algen und Lotuswasser erfrischen und bringen den Teint zum Strahlen. Tschüss fahle Winterhaut!

Fr. 3.50, bei Coop ×

Als Beauty-Redaktorin teste ich viele Produkte. Die Folge: Die sogenannte "Stewardessen-Krankheit". Das klingt immerhin ein bisschen besser als "Periorale Dermatitis", die sich als Pickel und Rötungen um den Mund, an den Wangen und um die Augen äussert, wenn man seine Haut überpflegt. Inzwischen weiss ich es besser, habe eine ziemlich reduzierte Beauty-Routine und bin ein grosser Fan von Gesichtsmasken geworden, die ich je nach Hautbedürfnis mehrmals pro Woche anwende. Hier meine aktuellen Lieblinge.

Naturkosmetik aus Italien

Organic Beauty ist immer mehr auf dem Vormarsch – gefühlt jeden Monat wird ein neuer Naturkosmetik-Brand lanciert. So nun auch die Marke Radiće, die neu bei Globus erhältlich ist. Das Besondere an Radiće: Sämtliche Produkte basieren auf traditioneller italienischer Kräuterkunde. Gründerin Jasmine Urzia lernte schon als Mädchen von ihrer Nonna Liliana erste Kräuterkunde-Tricks und studierte später Naturheilkunde. Nach einem Abstecher nach New York ist die Italienierin nach Umbrien zurückgezogen und begann, mit Kräutern aus ihrem Garten – etwa Rosmarin, Salbei, toskanischem Lavendel, Wacholder, Thymian oder Johanniskraut – von Hand Crèmes anzumischen. Dass Jasmine bei der Herstellung ihrer Pflege viel Liebe reinsteckt, merkt man spätestens beim Aufsprühen des Orangenblüten-Toners von Radiće.

Heilkristalle als Augen-Make-up

Geht es nach dem It-Girl unter den Star-Visagistinnen, Isamaya Ffrench, kommen Kristalle jetzt auch als Augen-Make-up gut. Der von ihr kreierte Look war vor einigen Tagen bei der Modeschau des britischen Labels Halpern in London zu sehen. Leider hat Isamaya nicht verraten, wie genau sie die asymmetrisch wie Sonnenstrahlen angeordnete Heilsteine rund um die Augen angebracht hat. Schön anzusehen ist der Beauty-Look trotzdem.