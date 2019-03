Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

So langsam lässt sich der Frühling erahnen. Zeit, unsere Beauty-Routine der neuen Saison anzupassen.

Sobald die Temperaturen draussen steigen, produziert die Haut wieder mehr Fett . Würden wir jetzt bei den Produkten unserer Winter-Pflege bleiben, die wegen trockener Heizungsluft und eisigen Aussentemperaturen schön reichhaltig sind, könnte das verstopfte Poren und unreine Haut geben. Leichte Texturen in Gel-Form oder Seren sind jetzt besser.

Gesichtsserum Five, Fr. 49.90 auf fiveskincare.com

Dieses Serum mit natürlicher Hyaluronsäure und Bio-Rosenblütenhydrolat kann als Tages- und Nachtpflege verwendet werden. Zudem ist kein Alkohol drin, was die Haut zusätzlich vor dem Austrocknen schützt.

Auch im Frühling braucht die Haut viel Feuchtigkeit. Beauty-Assistentin Luise etwa schwört auf diese Hyaluron-Ampullen: Hydra Plus Fluid, sieben Ampullen à 2ml, Fr. 26.– von Babor

Sieben Blütenöle, essentielle Fettsäuren und Antioxidantien in diesem Zweiphasen-Gesichtsspray schützen vor freien Radikalen, also schädlichen Umwelteinflüssen. Macht Sinn, jetzt wo wir wieder mehr draussen unterwegs sind. Rose Glow Mist Gesichtsspray, Fr. 31.– von Pixi auf marionnaud.ch

My Clarins Refreshing Hydrating Cream, Fr. 34.– auf clarins.ch

Kokoswasser und Alpenrosen- sowie Erdbeerbaum-Extrakt in dieser leichten Tagespflege geben einen strahlenden Teint.

Entfernt abgestorbene Hautschüppchen und bereitet die Haut so auf die nachfolgende Pflege vor: I am Sugar Peeling mit Chia-Samen, Fr. 4.50 auf migros.ch

Pflege und Schutz

Wenn man wieder mehr draussen ist, ist es umso wichtiger, gegen die Umwelteinflüsse gewappnet zu sein. Macht es also wie Alexandria Ocasio-Cortez, die bei ihrer Pflege die Wichtigkeit von Sonnenschutz betont. Das gilt fürs ganze Jahr, im Frühling und Sommer aber ganz besonders. Zusätzlich zur Tagescrème, zu Seren und Gesichtsprays, die gern feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Hyaluron enthalten dürfen, also an eine Sonnencrème denken.

Gut zu wissen: Um die Haut mit dieser neuen Routine nicht zu überrumpeln, könnt ihr erstmal mit der leichten Tagespflege starten, in der Nacht aber noch eure reichhaltige Crème benutzen. Nach circa zwei Wochen könnt ihr dann ganz auf eure "Frühlings-Crèmes" umsteigen.

Habt ihr alles, was ihr braucht? Macht den Check in unserer Bildergalerie. Und dann ab nach draussen.