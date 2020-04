Was rosa Heilerde für eure Haut tut, auf welches Beauty-Produkt Model Kaia Gerber trotz Lockdown nicht verzichten kann und was diese Woche sonst noch in Sachen Schönheit geht.

Besser Einschlafen dank The Body Shop

Lavendel Kissenspray aus der Spa of the World-Linie, Fr. 24.95 von The Body Shop

Kaia Gerber kann nicht ohne dieses Parfum

Pretty in Pink während des Lockdown

Cameron Diaz über Beauty und Workouts zu Hause

Seit der Geburt ihrer Tochter Raddix Madison Anfang Jahr hat sich Cameron Diaz rar gemacht. Bis jetzt: Zusammen mit ihrer Make-up-Artist und Freundin Gucci Westman hat die Schauspielerin und Buchautorin heute Nacht eine Insta-Livesession veranstaltet, in der sie unter anderem über Beauty-Rituale und Workouts (angeblich gerade hauptsächlich Staubsaugen) spricht. Zugegeben: Obwohl sich der erste Teil des Insta-Live wie ein Fan-Video für Gucci Westman anhört, ist es trotzdem toll, so einen tiefen Einblick in Cameron Diaz' Leben zu bekommen. Reinschauen lohnt sich also nicht nur für Hardcore-Fans.