Welches Parfüm euch eine dufte Romanze beschert und welcher Körperpflegebrand gerade an biobasierten Alternativen zu Plastikverpackungen tüftelt. Plus: Händewaschen mit fester Seife.

Körperöle zum Dry Brushing

Feste Seife ist ebenso hygienisch wie Flüssigseife

Kneipp setzt auf eine neue Plastik-Alternative

Die Beautybranche produziert enorm viel Abfall. Zum Glück hat mittlerweile ein Umdenken in Richtung grünes Packaging stattgefunden. Auch beim Körperpflege-Unternehmen Kneipp, das sich nebst der Verwendung von recyceltem Kunststoff jetzt neue biobasierte Materialien verwendet. Darunter etwa Kork sowie Graspapier. Jetzt geht Kneipp noch einen Schritt weiter und ersetzt bei der neuen Lippenpflege die Plastikhülse durch ein neues Material namens Paper Blend . Dieses fühlt sich zwar ähnlich an wie Plastik, besteht aber zu 99 Prozent aus Inhaltsstoffen, die auch zur Herstellung von Papier verwendet werden und ist frei von Erdöl.

Ein Beitrag geteilt von Kneipp Schweiz (Official) (@kneipp_schweiz) am Apr 14, 2020 um 9:42 PDT

Gratitude-Ritual mit Räucherstäbchen

Ob privat oder beruflich: Sobald ich in ein Hotelzimmer einchecke, wird dieses ausgeräuchert. Hierfür verwende ich am liebsten Palo Santo. Oder Räucherstäbchen, die ich unter anderem bei Ume Insence bestelle. Kennengelernt habe ich den Londoner Brand über Instagram und bin seither immer mal wieder in Kontakt mit Emma, der Gründerin. Hauptsächlich tauschen wir uns via DM über Spiritualität Räucher-Rituale aus, etwa zum Thema Dankbarkeit. Hierzu hat Emma neulich ein Video gepostet, das mir etwas Licht in den Lockdown-Alltag gebracht hat.