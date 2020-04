Rausch stellt Produktion auf Desinfektionsmittel um

Handdesinfektionsmittel made in Switzerland and for Switzerland, lautet das neue Motto von Rausch. Mit der Produktionsumstellung auf Desinfektionsmittel will das in Kreuzlingen ansässige und für seine Haar- sowie Körperpflege bekannte Familienunternehmen einen Beitrag gegen die Verbreitung des Coronavirus leisten. Hoffentlich lassen sich von diesem Beispiel weitere Schweizer Kosmetikfirmen inspirieren, da ähnliche Bestrebungen von Beautybrands wie Clarins oder Estée Lauder den Menschen hierzulande bisher leider nicht zugänglich sind.

Rausch Desinfektion gibts jetzt ab Fr. 5.90 schweizweit in allen Drogerien und Apotheken.