Die getönte Tagescreme

Die Feuchtigkeitscreme

Ich hatte noch nie eine Cremetube so schnell leer wie die Skin Food Light von Weleda – der Nachfolger der berühmten reichhaltigen Formulierung in der grünen Verpackung. Die Feuchtigkeitspflege lässt sich von Gesicht bis Fuss auftragen und nährt einfach jede Hautzelle, ohne zu kleben. Mein neuer Allrounder ist auch super praktisch für unterwegs. Janine Heini, Beauty-Praktikantin

Das Anti-Schuppen-Shampoo

Die Wimperntusche

Das Trockenshampoo

Die Lockencreme

Ihr könnts euch sicherlich denken: Naturlocken sind ultra mühsam! Zumindest, wenn man kein frizzy Vogelnest auf dem Kopf will. Ich habe Stunden damit verbracht, in Curly-Foren nach den besten Brands zu suchen, habe in den letzten Jahren zig Produkte getestet und sogar welche aus den USA bestellt. Die Discipline-Serie von Kérastase – allen voran die Lockencreme – ist mein Favorit. Sie sorgt bei mir für definierte, weiche Powerlöckli – und eignet sich auch zum Auffrischen am zweiten Tag. Gloria Karthan, Redaktorin