Die Zeit der Pumpkin Spice Lattés und Kürbissuppen hat offiziell begonnen. Doch nicht nur kulinarisch, sondern auch als Inhaltsstoff in der Beauty hat der Kürbis was drauf. Mit seinen Fruchtenzymen, Vitaminen A und C sowie Zink peelt und pflegt er die Haut. Damit eignet sich Kürbis sowohl für trockene als auch für unreine Haut – wie in der Küche, ein Allrounder eben!

Mit diesen Produkten kannst du die Kürbis-Power in deine Herbst-Beautyroutine einbauen: