Von wegen minimalistisch: Irène hat für ihre Evil-Eyes-Mani folgende Produkte verwendet:

"Nail Repair Natural" von Trind als Unterlack, Fr. 22.80 auf nurnatur.ch; "Royal Navy" (Dunkelblau), Fr. 26.- von Butter London; "Marshmallow" (Weiss), Fr. 14.90 von Essie; "Tile Art to Warm Your Heart" (Königsblau) aus der Lisbon-Kollektion von OPI; Fr. 19.90; "Can't Stop Her in Copper" (Goldglitter), Fr. 14.90 von Essie; "In The Time Zone" (Pink), "Strong at 1%" (Orange), "Precious Cargo-Gal" (Grün) und "Now or Never" (Schwarz) - alle aus der #expressie-Kollektion von Essie, je Fr. 14.90; "RapiDry" als Topcaot von OPI, Fr. 28.90.