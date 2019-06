Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Bunte Tücher sind das Haar-Accessoire der Stunde. Wir zeigen euch 4 Looks zum Nachstylen.

Um den Look nachzustylen, faltest du ein quadratisches Tuch zu einem Dreieck. Danach legst du die längere Kante an deine Stirn und bindest die zwei Enden am Hinterkopf fest. Janine, unsere Beauty-Praktikantin, zeigt dir wies geht: