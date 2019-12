Was gibt es Wohligeres, als im Winter in die Wanne zu steigen? Ob ein schäumendes Vollbad, Milch und Honig wie bei Cleopatra oder Badezusätze, die wie Aromatherapie wirken – wichtig ist, dass ihr euch dabei nur auf euch selbst konzentriert. Lasst euer Smartphone also in der Küche liegen. Was euch sonst noch hilft, so richtig abzutauchen und welche Produkte wir zurzeit im Badezimmer besonders mögen, verraten wir euch hier: