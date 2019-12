Wer von klassischen Wintermützen gelangweilt ist, sollte sich mal nach Babuschka-Tüchern umschauen. Ganz besonders hübsch ist die puffy Version von Ienki Ienki : Das ukrainischen Label verleiht dem traditionellen Tuch mit Puffer-Optik einen zeitgemässen Look, was perfekt zu Puffer-Jacken oder einem Trenchcoat passt.

Das folkloristische Tüechli gehörte bereits bei Stilikone Audrey Hepburn oder der einstigen US First-Lady Jackie Kennedy zur Alltags-Garderobe.

Auch Topmodel Kendall Jenner tauchte an der diesjährigen Versace Show an der Mailand Fashion-Week mit Babuschka-Kopftuch auf. Sogar Modeschöpfer Marc Jacobs trägt sie privat gerne und in seiner diesjährigen Sommerkollektion lief Kaia Gerber in einem gelben Regenmantel und dazu passender Kopfbedeckung über den Laufsteg.