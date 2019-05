Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Nach K-Beauty aus Korea und I-Beauty aus Island kommt jetzt A-Beauty aus Australien . Australische Beauty ist quasi das Gegenteil der koreanischen Kosmetik: einfache und vielseitige Produkte , die für einen Glow sorgen, als hätte man den Tag am Strand verbracht. Eine mühelose, aber effektive Philosophie , die auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert. Die Haut wird geschützt und genährt, ohne dabei dutzende Pflegeschritte durchlaufen zu müssen.

Lano

Frank Body

Sand & Sky

Auf ihrer Website beschreiben Sand & Sky ausführlich ihre Philosophie, die sich vor allem darum dreht, Zeit zu sparen . Getreu ihrem minimalistischen Ansatz bietet die Marke nur zwei Produkte an, darunter eine rosa Tonmaske aus australischen Pflanzen zur Reinigung und Glättung der Haut sowie ein Körperpeeling.

Mr. Smith

Die Haarpflegeprodukte von Mr. Smith werden sorgfältig aus einer Auswahl australischer Pflanzen und ätherischen Ölen wie Kakadu-Pflaume, Macadamiaöl, Passionsblume und Acai-Beeren hergestellt. Die Verpackung ist so minimalistisch wie der Inhalt. Mr. Smith glaubt, dass das, was weggelassen wird, genauso wichtig ist wie das, was hinzugefügt wird.