Wenn die Nacht zu kurz war, begrüssen sie uns am Morgen beim ersten Blick in den Spiegel: die fiesen Augenringe. Doch die dunklen Stellen unter den Augen können wir easy wegschminken. Das Zauberwort lautet Concealer (vom englischen Wort conceal für verstecken). Im Gegensatz zu antiseptischen Abdeckstiften (die mehr für Pickelchen geeignet sind) haben Concealer eine leichtere Textur und besitzen feine Schimmerpartikel, die das Licht reflektieren und so dunkle Augenschatten wegzaubern. Der Farbton sollte immer perfekt mit der eige­nen Hautfarbe verschmelzen und darf maxi­mal eine halbe Nuance heller sein. Ist er zu hell drohen sogenannte Eulenaugen, bei zu dunklen Tönen werden die Augenschatten nur noch verstärkt. Die Wunderwaffe gibt es in cremig-fester Form, flüssig und lose als Puder – je nach Hauttyp:

Trockene Haut

Trockene Haut braucht einen flüssigen und feuchtigkeitsspendenden Concealer, so dass sich nichts in den Trockenheitsfältchen der zarten Augenpartie absetzt. Es hilft auch (am Abend) zuvor eine reichhaltige Augenpflege aufzutragen, um die Haut vorgängig gut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Schliessen zvg Der Instant Löscher von Maybelline eignet sich mit dem Schwamm-Applikator auch super für unterwegs, Fr. 14.90 bei Manor zvg Der Pat Away Concealer von Pixi pflegt mit Vitamin E, Fr. 31.90 bei Marionnaud ×

Fettige Haut

Bei fettiger Haut besteht die Gefahr, dass der Concealer unter den Augen unschön verläuft. Mattierende und pudrige Produkten helfen, die Farbe an Ort und Stelle zu behalten. Bei einer Puder-Foundation den Concealer darunter auftragen, bei einem flüssigen Make-up darüber.

Schliessen zvg Der Matte Clay Concealer mattiert und klärt die Haut gleichzeitig mit Teebaumöl, Fr. 16.95 von The Body Shop zvg Der Double Wear Waterproof Concealer von Estee Lauder hält den ganzen Tag, Fr. 38.90 bei Manor ×

Sensible Haut

Sensible Haut kann gerade bei Make-up in Augennähe empfindlich reagieren. Daher auf besonders gut verträgliche Produkte achten und die Farbe vorsichtig mit den Fingern verblenden oder einen festen Stift verwenden, so dass nichts in die Augen läuft.

Schliessen zvg Mit dem Drehapplikator lässt sich die Abdeckcreme punktgenau auftragen, ca. Fr. 17.– von Dr. Hauschka zvg Der 3 in 1 Correcting Concealer von Sante deckt neben Augenringen auch Rötungen ab, Fr. 6.50 auf Ecco-Verde ×

Normale Haut

Normale, unkomplizierte Haut hat das Glück, jede Art von Concealer verwenden zu können und auch damit zu experimentieren und ihn zum Beispiel unter den Augenbrauen als Highlighter zu verwenden (mit einer etwas helleren Farbe als der eigene Hautton).