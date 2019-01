Gloria Karthan, Redaktorin:

Philippe Gruebler, Bildredaktor:

Marie Hettich, Redaktorin

Schon als Teenie habe ich die Blistex Lip Relief Cream für mich entdeckt und bin bis heute dabei geblieben – obwohl ich ab und an Lust auf Abwechslung gehabt hätte. Die Cream zieht nämlich im Gegensatz zu den allermeisten Lippenprodukten wirklich ein, ausserdem glänzt sie nicht wie ein Nullerjahre-Gloss, was mir sehr recht ist. Und: Man hat nach der Anwendung kein so eklig-weisses Zeugs in den Mundwinkeln kleben.