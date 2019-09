Nach neun Jahren Ehe werden Curvy-Model Ashley Graham und ihr Mann Justin Ervin zum ersten Mal Eltern. Die Schwangerschaft hält das Model aber keineswegs davon ab, bei der New York Fashion Week an vorderster Front mit dabei zu sein. Und sich dabei in bequeme Umstandsmode zu hüllen, mag Ashley auch nicht. Selbstbewusst zeigt sie ihre Babykugel an einem Fashion Event in einem knallengen, roten Latexkleid und wirkt dabei super happy. Unter das Insta-Foto schrieb die werdende Mama "Auftritt mit der Kugel". Cute!



Die schönsten Looks von Ashley an der New York Fashion Week