Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Vielleicht erinnert ihr euch ja an dieses superehrliche Foto , mit dem Ashley vor einigen Monaten bei ihren Fans für Begeisterung gesorgt hat:

Die 32-Jährige postet dort nämlich in sehr regelmässigen Abständen sehr viele Bilder, die ihren Bauch in diversen Situationen (Yoga, Strand, Fotoshooting) und aus unterschiedlichsten Perspektiven (von oben, unten, vorne, hinten) zeigt. Ashley ist stolz auf ihren Mama- Body .

Dass Topmodel Ashley Graham und ihr Mann Justin Erwin in Kürze ein Baby erwarten, dürfte mittlerweile an kaum einer Person, die ein Insta-Profil besitzt, vorbei gegangen sein.

Ein Beitrag geteilt von A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) am Aug 18, 2019 um 9:07 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Nun sind zwei neue, wunderschöne Nackt-Pics von Ashley aufgetaucht, die ähnlichen Jubel auslösen: Das Erste hat Justin Erwin vor wenigen Tagen in seinem Feed veröffentlicht. Die hochschwangere Ashley steht auf einem Baumstamm auf einer Waldlichtung. N ackt . Die Sonne hinter dem Topmodel wirft ihre Strahlen durch die Bäume. Es ist ein ziemlich magischer Moment.

Ein Beitrag geteilt von Justin Ervin (@mrjustinervin) am Dez 25, 2019 um 7:37 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Dass man beim Betrachten des Fotos ganz schön andächtig wird, könnte eventuell auch an der Caption liegen: "Wir erwarten die Ankunft des neugeborenen Königs", schreibt der werdende Papa dazu. Und das Insta-Volk stimmt in den Kommentaren zu: "Schönstes Foto des Jahres", schreibt ein Fan. Eine andere meint: "Einfach nur Wow."

Kurz danach folgte dann das zweite Nackt-Pic auf Ashleys Profil. Es ist Foto in schwarz-weiss, das Ashley in einer ziemlich offenen Yoga-Pose zeigt (im Kamel, um genau zu sein). Ashley schreibt dazu: "Bereit aufzugeben." Auch dieses Foto wird Herz-Emojis und Begeisterungsstürmen in den Kommentaren überschüttet. Mittlerweile hat es über eine Millionen Likes.