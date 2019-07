1. Richtige Reihenfolge

Bei Arbeitsbeginn alle Aufgaben grob auflisten und dann Schwerpunkte setzen. Was soll wann erledigt werden?

Das Wichtigste dann angehen, wenn der Kopf am fittesten ist. Es empfiehlt sich diese To-Dos in einem Monoblock ohne Unterbrechung zu erledigen. Dabei bietet sich unter anderem die Pomodoro-Technik an. Hier wird in Intervallen mit kurzen Pausen gearbeitet. Unbedingt einen Timer zur Hand nehmen.

Der Ablauf für Einsteiger könnte folgendermassen aussehen: 25 Min. Arbeit - 5 Min. Pause - 25 Min. Arbeit - 5 Min. Pause - 25 Min. Arbeit und so weiter. Fortgeschrittene können sich an 45 Min Work Sessions wagen. Vor dem Loslegen immer einen Moment innehalten und sich vor Augen führen, was erledigt wird, weshalb es gemacht werden muss und wie viele Minuten aufgewendet werden.

2. E-Mails in Blöcken abarbeiten

Vermeidet es, euren virtuellen Posteingang durchgehend zu checken. Lieber Slots einplanen, in denen ihr euch ausschliesslich den Mails widmet. Beispielsweise dreimal am Tag. Geht eure Nachrichten langsam, dafür bewusst und intensiv an. Sprich: Handelt direkt nach dem Lesen. Einige Menschen neigen dazu, die gleiche Mail mehrere Male am Tag zu öffnen. Kann eine Nachricht etwa aufgrund von fehlenden Infos noch nicht beantwortet werden, solltet ihr diese wenigsten terminieren.

Löscht die erledigten Sachen oder legt sie ab. Dadurch erzeugt ihr ein gutes Gefühl und könnt euch einen klareren Überblick über Ausstehendes schaffen.

3. Nützliche Hilfsmittel

Für Papier empfiehlt Sibylle Jäger das Classei System. Das sind ultra schlanke Mäppli in passenden Behältern.

Ein Hilfsmittel für die eigene Planung oder die Zusammenarbeit mit anderen stellt das Kanban Board dar. Dieses Board ist eine erweiterte To-Do-Liste mit mehreren Spalten, die den momentanen Stand einer Aufgabe ersichtlich macht. Viele bekommen ihre Organisation mit analogen Hilfsmitteln besser hin. Wer aber ein digitales Kanban Board bevorzugt, kann auch auf die Apps Trello oder OneNote zurückgreifen.