In rot-schwarzen Karohosen und einem königsblauen Hoodie feuerte Ansel Elgort am Montagabend im New Yorker Madison Square Garden sein Lieblings-Basketball-Team, die New York Knicks, im Spiel gegen die Phoenix Suns an. Weitaus mehr als das bunte Outfit überraschten aber Ansels neue eisig-blonden Haare. Ob dafür wohl Draco Malfoy, der fiese Zauberer aus Harry Potter, Inspiration war?