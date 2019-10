Share on Whatsapp

Die einen himmeln ihn an, die andern halten ihn für einen Schnösel: An Schauspieler Ansel Elgort scheiden sich die Geister.

Ansel Elgort hat alles, was einen Star ausmacht: Er ist auf eine niedliche Art hot, dreht gerade mit Top-Regisseur Steven Spielberg den Musicalmovie "West Side Story" und hat mit der Literaturverfilmung "Der Distelfink" nach "Baby Driver" momentan erneut einen Kinohit am Start. Oh, und Selfies mit seinen Fans macht Ansel auch noch gern.

Trotzdem ist der Nachwuchsschauspieler, der aus einer wohlhabenden Künstlerfamilie stammt (sein Vater ist der legendäre "Vogue"-Modefotograf Arthur Elgort und seine Mutter die Opern-Regisseurin Grethe Barrett Holby), nicht unbedingt ein Sympathieträger. Das liegt sicher auch an seinen Interviews, in denen sich der 25-Jährige übertrieben selbstbewusst gibt - und manchmal auch ein bisschen vertrottelt rüberkommt: Im Magazin "Seventeen" äusserte er sich etwa über Schauspielkollegin Shailene Woodley: "Ich fand Shailene nicht ein einziges Mal körperlich anziehend. Das ist schön." Dass darauf ein Shitstorm folgen würde, war klar, dass sich Shailene leicht betupft fühlte, ebenso. Er habe mit dieser Aussage ihren tollen Charakter gemeint, rechtfertigte Ansel sich dann. Okay, aber hätte er seine Bewunderung nicht anders ausdrücken können?

"Hollywoods nervigster Typ"

Privat ist Ansel übrigens immer noch mit seinem High-School-Sweetheart, der Balletttänzerin Violetta Komyshan, zusammen. Das ist ja süss. Es ändert aber nichts daran, dass über ihn in der Presse und auf Social Media immer wieder gelästert wird: "The Telegraph" etwa betitelte Ansel vor gar nicht so langer Zeit als "Hollywoods nervigsten Typen".