Was wir schon wussten: Die Schweizer Musikerin Anna Rossinelli ist wirklich immer gut angezogen. Wovon wir nichts wussten: Wie gross und bunt ihr Kleiderschrank wirklich ist. Welche Erinnerungen die Sängerin mit welchen schönen Stücken verbindet, seht ihr in unserem Video.

Du willst Annas roten Hut aus dem Video gewinnen? Hier gehts zur Verlosung:

Wer in Annas neues Album "White Garden" reinhören möchte: Das Video zum Song "Hold Your Head Up" gibts hier.