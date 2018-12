Für seine 15-teilige Evening-Wear-Kollektion mit klassischen Smokings, Mänteln, Seidenblusen und Accessoires hat sich der britische Designer Paul Smith von seinen Musen inspirieren lassen: Der Sängerin Patti Smith, Schauspielerin Jane Birkin und der ehemaligen Kreativdirektorin der US-"Vogue", Grace Coddington. Wie man den Smoking kombinieren soll? "Einfach tragen, wie man will und damit spielen. Das ist so toll an Smokings. Jane Birkin würde ihre Converse dazu anziehen, Patti Smith ein altes T-Shirt von Joy Division", so der Designer in einem Interview.