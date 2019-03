Aperos, Debatten, Filmpodien: Zum heutigen Weltfrauentag ist in diversen Städten etwas los – und für jede was dabei.

Für Mitsprecherinnen

Was: Debatte zum Thema "Use your Voice": Wie wir uns als Frauen Gehör verschaffen, darüber sprechen Slam-Poetin Patti Basler und Medienfrau Esther Girsberger heute um 12.15 Uhr. Das Gespräch wird moderiert von Gesa Schneider.

Für Film-Liebhaberinnen

Wo: Kosmos, Zürich

Was: Filmmarathon mit starken weiblichen Hauptfiguren.

Um 18.30 Uhr gibts eine Spezialvorführung von "La petite mort", in dem Frauen über ihre Orgasmen, über Sex und Lust sprechen. Um 20 Uhr folgt die Vorpremiere von "RGB – Ein Leben für die Gerechtigkeit", ein Dokumentarfilm über Ruth Bader Ginsburg, die Amerika mit ihrem Kampf für Gleichberechtigung verändert hat. Mit Eröffnungsspeech von Yvonne Apiyo Brändle-Amolo vom Feministischen Salon. Auch in "On the Basis of Sex" um 22.15 Uhr geht es um Ruth Bader Ginsburg; Das Bio-Pic zeigt den Werdegang der US-Richterin.

