Mit 16 begann die Schauspielerin damit, Marihuana zu rauchen. Danach hat sie mit Ecstasy und Kokain experimeniert, bis sie auf Amphetamin gestossen ist. Amanda mochte ihr Aussehen nicht – besonders in "She's the Man" konnte sie sich in ihrer Rolle als Junge kaum im Spiegel anschauen. So griff sie 2007 während den Dreharbeiten zu "Hairspray" zu Amphetaminen, um sich selbst ertragen zu können. Es folgten jahrelanger Drogenkonsum und Depressionen.

Sie hängte ihre Karriere an den Nagel

Durch die Drogen habe sie sich die Texte für ihre Rollen nicht mehr merken können, gibt sie im Interview zu. 2010 hielt sie es nicht mehr aus, sich selbst im Film "Easy A" zu sehen: "Ich war absolut überzeugt, dass ich mit dem Schauspielern aufhören muss." Ihren Ausstieg aus dem Schauspiel-Biz gab die Kalifornierin über Twitter bekannt – ein Fehler, wie sie heute findet: "Ich war high und dachte: 'Wisst ihr was? Ich habs so satt!' also hab ichs einfach getan. Es war wirklich dumm und ich sehe das jetzt ein."

Nach dem Schauspiel-Aus habe die 32-Jährige keinen Sinn mehr im Leben gesehen, erzählt sie: "Es war eine dunkle, traurige Welt für mich. Ich war den ganzen Tag zugedröhnt, sass vor dem Fernseher und tweetete." Dabei feuerte sie unter anderem gegen Rihanna und schrieb: "Chris Brown hat dich geschlagen, weil du nicht hübsch genug bist." 2014 wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, ein Richter übertrug ihrer Mutter die Vormundschaft, Amanda verschwand aus dem Rampenlicht.