In der Zwischenzeit habe ich drei nachhaltige Alternativen getestet, die mir mehr zusagen.

In der Schweiz werden monatlich 39 Fussballfelder Abfall an Monatshygieneartikeln produziert. Das ist unglaublich viel. Seit ich auf Menstassen umgestiegen bin, habe ich gemerkt, wie viel weniger Abfall ich produziere, wie viel Geld ich spare und wie viel weniger Probleme ich mit meiner Periode habe.

Femmy Cycle 

Nachteil: Da die Femmy Cycle transparent ist, verfärbt sie sich mit der Zeit etwas, bei mir besonders an der Rückholschlaufe. Auch mit Abkochen ist nicht alles weggegangen – für mich allerdings kein Grund, sie nicht mehr zu verwenden.

Anwendung: Die Femmy Cycle wird in eine U-Form gefaltet und dann in die Vagina eingeführt. Anders als bei herkömmlichen Menstassen, muss sich der Cup aber nicht komplett entfalten. Die Femmy Cycle wird nach der Mens gründlich mit Seife ausgewaschen oder ausgekocht.

Beschaffenheit: Die Femmy Cycle wird aus Medizinalsilikon in den USA hergestellt und ist besonders für Frauen mit starker Menstruation geeignet. Die Rückholschlaufe ist super praktisch und erleichtert das Entfernen der Tasse. Zusätzlich hat die Femmy Cycle einen Auslaufschutz.

Menstruationsschwämmchen

Beschaffenheit: Menstruationsschwämme sind komplett natürlich, weswegen sie auch in Form und Grösse variieren. Das Schwämmchen kann daher genau passend zur Vagina gekauft werden.

Anwendung: Das Schwämmchen muss so klein wie möglich zusammengedrückt werden und wird dann gleich wie ein Tampon in die Scheide eingeführt. Wenn es voll gesaugt ist, wird es unter kaltem Wasser ausgespült und nach der Mens über Nacht in einem Apfelessigbad gereinigt.

Vorteil: Die löchrige Struktur des Schwammes verminderte bei mir das Gefühl des Rückstaus, das mich bei der Anwendung von Tampons häufig gestört hat. Das Handling des Schwämmchen ist super easy und praktisch. Mit 8 Franken ist sie auch recht günstig.

Nachteil: Menstruationsschwämme saugen nicht alles Blut auf und sind eher für schwächere Blutungen oder die letzten Tage der Mens geeignet. Der Schwamm hat meine Vagina teilweise ausgetrocknet, was beim Entfernen etwas unangenehm war.

Hier kannst du dir einen Menstruationsschwamm für Fr. 8.– bestellen.