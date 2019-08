"Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas so Herausforderndes erlebt wie das Mutterwerden. Es ist unglaublich, wie viel ich im letzten Jahr dazugelernt habe – viel mehr als ich im Job jemals lernen könnte.

In dieser Mini-Serie erzählen drei Frauen von ihrem ersten Jahr mit Baby: Was war toll, was mühsam? Hätten sie sich mehr Unterstützung gewünscht – vom Partner, ihrer Familie oder der Politik? In der zweiten Folge nächsten Mittwoch ist Denise dran, die von einer nie aufhörenden Müdigkeit berichtet – aber auch von Verliebtheitsgefühlen, die alles wieder wettmachen.