Der Newcomer-Award des "Council of Fashion Designers of America" und der "Vogue" wurde am Montag wieder einmal vergeben. Wir haben die Infos zum Gewinner.

Nach seinem abgeschlossenen Studium am Savanah College of Art and Design im Jahr 2016 war es eine Weile still um den Designer. Er zog mit seinem Label nach Brooklyn und produzierte seine Kollektionen von seinem Wohnzimmer aus. Bis Rap-Superstar Cardi B im Herbst 2017 einen seiner Looks an den BET Hip Hop Awards trug.