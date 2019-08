Auf ihrem neusten Insta-Pic zeigt sich die 31-Jährige komplett nackt im Sitzen – mit Stoppeln unter den Achseln, Druckstellen, Äderchen, Dehnungsstreifen und Speckrollen . Mit allem also, was zu einem Körper nun mal dazugehört .

Ashleys Fanbase ist begeistert: "I love you", schreiben die einen, "Thank you for being so real" die anderen. Die meisten Kommentare sind versehen mit unzähligen Herz-Emojis. Mittlerweile hat das Pic über eine Million Likes.

Was auch nicht verwundert: Im Feed sticht das Bild sofort ins Auge – so viel Ehrlichkeit ist auf Insta selten. Dass sich Ashley Graham auch jetzt, während ihrer Schwangerschaft, dem Body-Positivity-Thema verschreibt, zeigt, wie ernst sie es damit meint. 100 Sympathiepunkte!