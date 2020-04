Share on Whatsapp

Amerikanerinnen und Amerikaner scheinen nicht nur WC-Papier und Konserven zu hamstern: Laut "Huffpost Life" wurde direkt nach dem US-Lockdown 55 Prozent mehr Alkohol verkauft als in der Woche zuvor. Online stiegen die Booze-Verkaufszahlen sogar fast um das dreifache. In der Schweiz können wir einen ähnlichen Trend beobachten: Bei Coop gab es laut Blick.ch einen merklichen Anstieg der Nachfrage bei alkoholischen Getränken – der Umsatz des Online-Getränkehändlers Drinks.ch habe sich sogar wie in den USA verdreifacht.

Das ist kaum verwunderlich: Die Bars und Clubs haben seit Wochen geschlossen und wir verlagern unseren Alkoholkonsum derweil auf den heimischen Balkon oder das Sofa. Doch bei einigen beschränkt sich das Trinken längst nicht mehr nur aufs Wochenende oder den Zoom-Apéro mit Friends am Donnerstagabend.