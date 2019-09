Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Valentino hat für seinen neuen Duft Adut Akech verpflichtet. Sie ist damit das erste schwarze Model in einer grossen Parfum-Kampagne – und dürfte vorerst ausgesorgt haben.

Pierpaolo Piccioli, der Creative Director und Chefdesigner von Valentino schrieb am Dienstag stolz auf Instagram: "Zum ersten Mal repräsentiert schwarze Schönheit einen Duft und darauf könnte ich stolzer nicht sein." Das sudanesisch-australische Topmodel Adut Akech Bior, die diesen Dezember erst 20 Jahre alt wird, ist als erste Schwarze in einer Duftkampagne eines grossen Parfum- und Modehauses zu sehen.

Sie ist das Gesicht des neuen Dufts "Born in Roma", und in der Kampagne zusammen mit Anwar Hadid, dem Bruder von Gigi und Bella, zu sehen. Im Kampagnenfilm gehen die zwei mit dem Motorrad auf Tour. Adut fährt den Töff in einer rosaroten Haute-Couture-Robe von Valentino zu einem Schloss, wo eine Gruppe Generation-Z-ler auf die beiden warten und mit ihnen zu tanzen beginnen.

Das Kopfnicken Richtung Zielgruppe ist klar: mit dem neuen frisch-fruchtigen Parfum und seinem nietenbestückten Flacon (Rockstud von Valentino ist seine erfolgreichste Accessoires-Linie) soll die junge Zielgruppe angesprochen werden.