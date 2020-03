Muscheln

Egal ob am Ohr, Hals oder als Fussketteli , der Trend garantiert sofortige Ferien-Vibes . Damit es aber nach 2020 und nicht aaallzu sehr nach 90s aussieht, solltet ihr nicht zu viele verschiedene Muscheln mischen. Lieber ein Statement Piece in Szene setzen.

Color-Pop-Taschen

Kräftige Signalfarben werden diesen Frühling und Sommer überall zu sehen sein – insbesondere bei Taschen. Am besten passen die zu einfarbigen Looks in schlichten Farben. Wer aber mit Color-Mixing etwas experimentieren möchte, sollte sich an den klassischen Farbkreis halten. Die Farbe, die auf der gegenüberliegenden Seite liegt, wird perfekt harmonieren.