Seien es die langhaarigen Hippies in ihren Schaffell-Westen, die Disco-Queens des New Yorker Nachtlebens oder die ewig coolen Skater-Dudes vom Venice Beach: Viele Modetrends sind dieses Jahr von den 70ern beeinflusst. Wir haben euch hier drei ikonische Filme aus dem Jahrzehnt und die dazu passenden Looks rausgesucht – für einen groovy Sommer .

"Almost Famous"

Rockstars nachreisen und alles easy finden. Das ist die Welt von Peggy Lane im Film "Almost Famous" . Neutrale Farben, Plattform-Schuh e und Spitze sind drei Must-Haves dieses Looks.

"Lords of Dogtown"

Dank neuer, robusterer Materialien erlebte die Skateboard-Szene in den 70ern einen riesen Aufschwung. So auch bei den "Lords of Dogtown", einer der legendären Skatergangs in Kalifornien. Ihre Kleider mussten funktional und casual sein, denn früher oder später gingen die Teile beim Skaten drauf.