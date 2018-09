Showergel, Shampoo und Gesichtsreinigung hat man hier gleich in einem. Vitamin C, Menthol und Koffein geben einen Kick, Zink reinigt schonend die Kopfhaut und sorgt für volles Haar.

Unsere Auswahl an Beauty-Produkten ist riesig. Aber habt ihr auch schon mal daran gedacht, euch in der Männerabteilung umzuschauen? Die hat nämlich so einiges zu bieten. Kein Wunder, haben bereits viele Girls ihre Rasierer, Haarprodukte oder Lippenpflege gegen die der Jungs eingetauscht. Sharing is caring – und günstiger sind die Produkte meist auch noch.