Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Über 2 Millionen Tonnen Lebensmittel wandern in der Schweiz jedes Jahr in den Abfall. Fast die Hälfte davon schmeissen wir laut dem Bund allein in den Haushalten weg. Dabei kann jede von uns täglich mithelfen, Food Waste zu reduzieren. Sechs Tipps.