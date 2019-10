"I don’t follow in anyones footsteps, I make my own" steht neben diesem vier Wochen alten Instapost von Simone:

Simones unermüdlicher Ehrgeiz und ihre Durchsetzungskraft kommen nicht von ungefähr. Ihren Vater hat Simone nie kennengelernt, ihre Mum war drogen- und alkoholsüchtig – und mit Simone und ihren drei Geschwistern komplett überfordert. Simone und ihre jüngere Schwester Adria wurden deshalb von ihren Grosseltern adoptiert und hatten lange keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter. Wie diese in einem Interview mit " Daily Mail " erzählt, ist die Kommunikation zwischen Simone und ihr immer noch ziemlich harzig: "Ich rufe sie regelmässig an und sage, dass ich stolz auf sie bin. Aber wir sprechen nie über früher."

Doch es gibt noch einiges, was ihr über die in Ohio geborene Kunstturnerin wissen solltet.

Passender könnte die Caption nicht sein, denn Simone hat schon in vielen Interviews bewiesen, dass sie sich traut, auch öffentlich stolz auf ihre Leistungen zu sein: "Ich habe fünf Weltmeistertitel gewonnen und wenn ich sage: 'Ich bin die beste Turnerin, die es gibt', sagen die Menschen oft, dass ich eingebildet bin. Nein Leute, die Fakten stehen auf dem Papier. Ich denke, es ist wichtig, das auch jungen Mädchen beizubringen", so Simone im Gespräch mit "USA Today". In ihren Masterclasses (ein Online-Trainingsprogramm, in denen erfolgreiche Athletinnen und Athleten ihr Wissen teilen) tut sie das in der Lektion "Overcoming Fears". Schön!