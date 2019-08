Share on Whatsapp

Twitter empört sich gerade über die plötzlich fehlende Zahnlücke von Dakota Johnson. Auch wir sind traurig – und erinnern uns zurück an weitere, völlig unnötige Beauty-Eingriffe.

Via Twitter ist ein Empörungssturm losgebrochen, weil Dakota Johnsons Zahnlücke auf einmal nicht mehr vorhanden war. Bei uns hat das Erinnerungen an eine Reihe von Stars geweckt, die vor ihren Schönheitskorrekturen so viel charmanter aussahen. Gerade Zahnlücken gelten doch sogar als sexy!

Wir können nur hoffen, dass im Zuge der Diversity-Diskussionen Individualität immer mehr Zuspruch bekommt – und sich Stars unnötige Beauty-Eingriffe in Zukunft sparen werden.