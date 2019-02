Soft-Bob

Boy-Cut

Sleeker Bob

Hairstylist Chris McMillan nennt diesen Look, bei dem der Bob auf Wangenhöhe aufhört, "The New Short". Das super sleeke Styling kann beides: Bossbabe und Clubgirl. Wer will, trägt noch Pony dazu.

Wem stehts? Kantige Gesichtsformen werden mit dieser Länge betont, ovale Gesichter kriegen etwas mehr Fülle.