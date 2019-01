Share on Whatsapp

Es war Liebe auf den zweiten Blick. Die ersten beiden Episoden konnten mich nur mittelmässig begeistern, ab Folge drei war aber klar: Netflix’ neue Original-Serie "Sex Education" ist das Beste, was ich seit langem gestreamt habe.

Darum gehts: Alle haben Sex – ausser Otis (der ist selbst zum Masturbieren zu schüch). Er ist Jungfrau, kennt sich in der Theorie aber bestens mit Sex aus, da seine Mutter Sexualtherapeutin ist. Gemeinsam mit der cleveren Rebellin Maeve gründet der 16-Jährige eine geheime Therapiepraxis, um sein Taschengeld aufzubessern. Auf der verlassenen Schul-Toilette gibt Otis seinen Mitschülern Nachhilfe in Liebe, Sex und Co. – von Viagra, wucherndem Schamhaar über Vulva-Pics bis zu Sexsucht.

Warum die britische Serie so genial ist: In "Sex Education" wird über Sex geredet – und zwar so richtig. Die Macher haben sich getraut, nichts zu verhüllen und Tabus zu brechen – das alles gepaart mit schonungslos trockenem Humor. Wer immer noch überzeugt werden muss: Hier sind 5 Gründe, warum "Sex Education" besser ist als jede andere Highschool-Romcom.