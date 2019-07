Designerin, Model, Stylistin? Damit hat sichs in der Modewelt in Sachen Job-Möglichkeiten noch nicht getan. Wir stellen 5 Berufe vor.

Stoff-Bibliothekaren

Fitting Models

Fashion Market Editors

Fashion Show Producers

Dieser Job ist was für Organisations-Talente mit hoher Kreativität , die wissen wie man ein Publikum begeistert. Fashion Show Producer müssen die Visionen der Designer und des Brands verstehen und umsetzen können. Neben Erfahrungen im Showbusiness sollte man Know-how in Mode, Kunst und Musik mitbringen.

Um die Kleidungsstücke perfekt in Szene zu setzen, machen es sich Fashion Show Producer zur Aufgabe, die Kollektion in ein einprägendes Spektakel zu verpacken. Von dem Show-Konzept über Location-Auswahl, Lichteinstellungen und Musik bis hin zu den Sitzen – hier wird nichts dem Zufall überlassen.

Diversity Manager

Jobprofil:

Diversity Managerinnen in Modefirmen gehören der Abteilung Human Resources an. Das Ziel von Diversity Managern ist es, in allen Bereichen des Unternehmens die Vielfalt der Kulturen, Geschlechter und Generationen zu berücksichtigen und so ein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen. Eine Side Note: Bei den Rassismus-Skandalen um den den Essstäbchen-Fail bei Dolce & Gabbana oder den Gucci-Balaclava-Pullover , waren unglücklicherweise noch keine Diversity Managerinnen im Haus. Mittlerweile hat Gucci jemanden für den Posten engangiert und Chanel holte sich erst gerade die ehemalige UBS-Diversity-Managerin Fiona Pargeter an Board.

Anforderungen:

Neben dem Einfluss verschiedener Kulturen auf die Mode, müssen sich Diversity Managerinnen auch in Politik, Gesellschaft, Religion, Wirtschaft und Soziologie auskennen. Ebenfalls sind Arbeitserfahrungen in Personalentwicklung und Unternehmenskommunikation von Vorteil.