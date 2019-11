"Kannst du dir vorstellen, deiner Freundin einen Antrag zu machen?" fragt Talkmeister Howard Stern seine Interview-Partnerin Kristen Stewart vor zwei Tagen in seiner Radioshow. Die Schauspielerin grinst erst verschmitzt, dann platzt es aus ihr heraus: "Absolut. Ich kann es verdammt nochmal kaum erwarten!" Bääm. Kristen wolle die Liebe zwischen ihnen unbedingt so bald wie möglich sichtbar werden lassen, sagt sie. "Nicht um mich irgendwelchen patriarchalen Strukturen zu unterwerfen. Es geht vielmehr darum, anderen Menschen zu zeigen, wie sehr ich die Verbundenheit zwischen mir und Dylan schätze. Das ist doch mal ein fettes Liebesgeständnis an Girlfriend Dylan Meyer, mit der sie erst Mitte August zum ersten Mal knutschend gesichtet wurde. Vollgas ins Liebesglück Zeit verplempern wollten die beiden offensichtlich von Anfang an nicht. Im Interview erzählte Kristen nämlich auch, dass sie Dylan nach zwei Wochen ihre Gefühle offenbarte: "Beim ersten Mal, als ich ihr sagte, dass ich sie liebe, war es mitten in der Nacht. Wir waren in einer beschissenen Bar und als ihre Freunde rausgingen, sagte ich zu ihr 'Ich bin so verdammt verliebt in dich'. Und sie war so: Oh man, endlich! Ich liebe dich auch so sehr." Aber Moment mal – wer ist Dylan überhaupt?

5 Fakten, die euch interessieren dürften

1. Sie arbeitet als Drehbuchautorin und Schauspielerin Dass Kristen und Dylan sich so schnell so gut verstanden haben, könnte am gemeinsamen Movie-Background liegen: Die 32-jährige Dylan war bei Filmen wie "Loose Ends" und "Xoxo" fürs Drehbuch zuständig und hat in den letzten Jahren auch einige Schauspielrollen abgestaubt. In Kurzfilmen wie "The Death and Return of Superman" oder "Wrestling Isn't Wrestling" stand sie vor der Kamera. Das Bild hier ist in einer Drehpause entstanden.

2. Die beiden haben sich an einem Filmset getroffen Nicht besonders überraschend, aber die beiden Turteltäubchen haben sich zum ersten Mal an einem Filmset getroffen: "Als wir zum ersten Mal miteinander gesprochen haben, hat plötzlich alles Sinn gemacht", erzählt Kristen in der Howard-Stern-Radioshow. "Ich hab Dylan nämlich schon vor Jahren an einem Filmset kennengelernt und sie dann sechs Jahre lang nicht mehr gesehen. Plötzlich ist sie auf der Geburtstagsfeier eines Freundes aufgetaucht, und ich dachte: "Wo warst du bitte? Und wie kann es sein, dass wir uns niemals kennengelernt haben?" Gut Ding will eben Weile haben. 3. Dylan ist eine Cat Lady Ein Blick auf Dylans Insta-Account macht klar: Neben Kristen und dem Softdrink Seven Eleven (den sie auffällig oft in die Kamera hält) haben ganz eindeutig Katzen ihr Herz erobert. Dylan postet regelmässig Katzen-Selfies, Katzen mit Schals, Katzen auf dem Sofa, Katzen im Waschbecken – die Katzen sind einfach überall. Hoffen wir mal, dass Kristen keine Allergie hat.

4. Sie liebts zu wandern – so wie Kristen Wenn irgendwo Paparazzi-Pics von Kristen Stewart auftauchen, ist sie allermeistens auf Hiking-Tour in L.A. unterwegs. Wie gut, dass sie Dylan bei zukünftigen Ausflügen nicht erst zum Wandern überreden muss. Auf deren Insta-Profil tummeln sich nämlich ebenfalls diverse Berg-Pics.