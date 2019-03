Ein gemeinsamer Spaziergang hier, ein flirty Blick über die Kaffeetasse da: Seit Anfang Februar munkelt die Fashionwelt, wie es wohl um den Beziehungsstatus zwischen dem 17-jährigen Supermodel Kaia Gerber und ihrem mysteriösen Dauerbegleiter Wellington Grant steht. Nachdem sich die Gerüchte nun während den vergangenen Modewochen verdichtet, und die beiden gestern Abend ein gemeinsames Kuschel-Insta-Pic veröffentlicht haben, ist klar: Ein neues Hot-Couple ist geboren. Bevor die Lovestory der beiden also in die Vollen geht, hier fünf Dinge, die es über Kaias Boyfriend zu wissen gibt:

1. Wellington ist Model – of course Falls ihr euch auch gefragt habt, woher Supermodel Kaia, die allein in diesem Jahr schon 27 Shows gelaufen ist, überhaupt die Zeit nimmt, jemanden kennenzulernen, hier die Erklärung: Wellington ist auch Model – was bei seinen aristokratisch-verträumten Gesichtszügen jetzt vielleicht nicht ganz überraschend ist. Allein in der letzten Woche sind die beiden zusammen für Stella McCartney, Coach, Salvatore Ferragamo und Michael Kors gelaufen. Genug Zeit, um sich backstage und nach den Shows zu beschnuppern.

2. Er ist ein dreamy Skaterboy Wenn er nicht gerade über den Laufsteg schreitet, lässt sich Wellingtons Look am besten so zusammenfassen: Cargopants, Hoodies, Rollkragenpullis, Schmollippen und verträumter Blick. Dass Kaia Gerber sich in den 90s-Skater-Look des 21-jährigen US-Amerikaners verknallt hat, ist jetzt nicht sooo verwunderlich. Oder was meint ihr?

3. Auch Nagellack gehört zu seinem Signature-Look Auf seinem Insta-Profil präsentiert sich Wellington allein in den letzten fünf Monaten mit fünf verschiedenen Frisuren. Scheint, als würde er auf Beauty-Experimente stehen – besser so als Model. Weiteres Indiz: Nagellack in sämtlichen Farben – was wir natürlich auch als simple Skater-Referenz durchgehen lassen würden. Hier in Kombination mit Familien-Hund Claudia. We love!

4. In ihm schlummert ein kleiner Poet "Sir Wellington Grant" könnte auch der Name eines erfolgreichen Schriftstellers sein. Falls es mit der Modelkarriere irgendwann nicht mehr läuft, wäre eine Poeten-Laufbahn tatsächlich eine durchaus realistische Option. Seinen Bildern auf Insta fügt er jedenfalls regelmässig Captions bei, die sein Schreibtalent unter Beweis stellen: