Textpraktikantin Anaïs hat bei Friday zum ersten Mal in einem Büro gearbeitet. Ein Fazit.

Momentan befinde ich mich im berühmt-berüchtigten Zwischenjahr. Vergangenen Sommer habe ich meine Matura abgeschlossen und im September mein Praktikum bei Friday begonnen. Nun, fünf Monate später, fühlt sich die Schule unglaublich weit weg an und ich bin vollkommen in der Berufswelt angekommen. An den Büroalltag musste ich mich allerdings zuerst gewöhnen.