Wie jedes Jahr im Dezember sind unsere Agenden überfüllt mit diversen Glühwein-Treffen und Weihnachtsessen. Nur sieht der Dresscode für die unterschiedlichen Events ziemlich verschieden aus. Aber keine Bange! Wir haben drei Looks für jeden Anlass zusammengestellt.

Das Geschäftsessen

Oft sind Unternehmungen mit dem Büro etwas steif und erzwungen. Was aber nicht heisst, dass euer Outfit es ebenfalls sein muss. Puffärmel und Jacquardstoff sind wie für einander bestimmt und lassen euch sofort ganz chic aussehen.

Kleid mit geradem Ausschnitt aus Satin-Jacquard Stoff von Baum und Pferdgarten, Fr. 211.- bei MyTheresa., Ohrhänger aus Kunstharz, Fr. 14.90.- von Mango. Slingback Pumps aus geprägtem Leder in Kroko-Optik mit Strass besetzen Absatz, Fr. 309.- von By Far. Notto Clutch aus italienischer Seide, ca. Fr. 360.- von Emily Levine.