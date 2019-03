Wie wichtig es ist, zu sich selbst zu stehen und sich nicht verbiegen zu lassen, wissen diese vier Schweizer Influencerinnen am besten. Mit ihren unverwechselbaren, individuellen Styles inspirieren sie Tausende von Fans. Im Rahmen der «Stand by your Style»-Kampagne von Zalando haben wir über persönlichen Stil, Selbstliebe und Integrität gesprochen.

Und natürlich perfekt durchdachte Fotos und Videos mit den individuellsten Styles der Saison – zusammengestellt und vorgeführt von den Stilikonen unserer Generation. So einzigartig der Charakter, so unvergleichlich ist auch der Style von Mary, Zoe, Anna-Maria und Caroline.

Was kommt dabei heraus, wenn man vier der einzigartigsten und unterschiedlichsten Influencerinnen des Landes in einem Fotostudio zusammenbringt? Eine geballte Ladung Frauenpower und eine ganze Menge inspirierender Tipps und Tricks für ein selbstbestimmtes Leben voller Ausgeglichenheit und Tatendrang.

Mary Oyomori

Zoe Pastelle

Live outside the box.

Anna-Maria

Wie möchtest du dich präsentieren?

Ich möchte nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Natürlich sein. Das heisst, auch mal einen schlechten Tag haben.

Deine Message?

Be yourself or nobody.

Worauf sollen deine Follower hinarbeiten?

Sich selbst zu lieben und sich auch so zu akzeptieren. Sich nicht hinter einer Maske zu verstecken.

Dein erfolgreichster Post?

Ist ein Videozusammenschnitt meiner schönsten und schlechtesten Momente.