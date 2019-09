Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Grün, Blau, Rot, Gelb. In allen Farben gibt es sie und der Blick vom Gegenüber ist beim Reden immer auf den Mund gerichtet. Nicht das schöne, charmante Lächeln fällt auf – nein – nur diese Spange. All die Jahre wird nur «durchgebissen», um mit einem perfekten Lächeln am Ende strahlen zu können.

Du hättest eigentlich auch eine gebraucht, aber du hattest Angst vor den möglichen Schmerzen, die Kosten hätten das Budget gesprengt oder hast dich geschämt vor deinen Freunden? Und nun glaubst du, du bist zu alt dafür?

Für eine Zahnspange ist es nie zu spät! Mit ForYouFirst kannst du deine lang ersehnte Zahnkorrektur nachholen. Strahle künftig auf Fotos um die Wette oder bring deinen Flirt mit einem wunderbaren Lächeln ins Wanken, ohne dabei an deine Zahnstellung denken zu müssen. Der Weg dahin geht ganz ohne grell leuchtende «Gümmeli», teure Behandlungskosten und Schmerzen.