Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Überstunden bei der Arbeit, dann in den Indoor-Cycling-Kurs, das Kind vom Hort abholen, etwas Gesundes zum Abendessen kochen, aufräumen und dann nur noch ins Bett: Ein solch vollbepackter Tag ist für viele schon ganz normaler Alltagswahnsinn. Und nebst allem soll man noch Zeit für Freunde, Familie, Partner, Freizeit und sich selbst haben? Oft ein Ding der Unmöglichkeit.

Batiste schenkt dir mit den Trockenshampoos zumindest etwas Quality-Time im stressigen Alltag. Denn so kann auf das tägliche Haarewaschen, ein unliebsamer Zeitfresser gerade bei langen Haaren, wunderbar verzichtet werden. Einfach ein paar Sprühstösse in die Haare geben und schon sind diese wieder schön glänzend und die fettigen Haarwurzeln werden beseitigt. Was bleibt, ist das Gefühl von kräftigem, voluminösem und frischem Haar. Und vor allem etwas mehr Zeit für sich selbst, oder um sich mit seinen Liebsten zu treffen.

Alle Infos zu den Produkten findest du auf batiste.ch.