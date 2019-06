Unabhängig von der Jahreszeit ist Sonnenschutz an exponierten Stellen des Körpers unabdingbar. In erster Linie sind dies Gesicht, Hals, Arme und Décolleté. Diese Stellen sollten täglich vor der Sonne geschützt werden. Neben dem Schutz ist aber auch die Pflege wichtig. Dermatologen empfehlen daher speziell für das Gesicht eine Tagescreme mit integriertem Sonnenschutz.

Daylong™ hat speziell fürs Gesicht die neuen Face Fluids mit langanhaltenden Matt-Effekt ohne Nachglänzen entwickelt. Die beiden Produkte Daylong™ Sensitive Face Regulierendes Fluid SPF 50+ und Getöntes BB Fluid SPF 50+ sind als tägliche Sonnenpflege für das Gesicht geeignet und bieten zuverlässigen Schutz und Pflege in einem. Ebenso beinhalten sie ein photostabiles UV-Filtersystem mit einem hochwirksamen UVA- und UVB-Breitbandschutz, der sofort nach dem Auftragen wirkt. Die Fluids beugen so der Entstehung von Hautalterung wie Falten, Pigmentflecken und unregelmässigen Teint vor.

Auf seine Haut UND seine Umwelt achten

Daylong setzt sich nicht nur für den Schutz der Haut ein, sondern auch für die Umwelt. Zusammen mit dem Schweizer Verein KEIS lancierte Daylong™ Mitte Mai das erste speziell für Sonnencremeverpackungen genutzte Recycling-System. Ab diesem Datum können Kunden ihre leeren Verpackungen in speziellen Recyclingboxen in Schweizer Apotheken entsorgen. Die Plastikabfälle werden anschliessend verarbeitetet und das Endprodukt wird wieder in den Produktelebenszyklus integriert. Damit will Daylong™, gemeinsamen mit ihren Partnern, ein Zeichen setzen und einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll leisten.

Zusätzliche Informationen unter: www.Daylong.ch / www.keis.ch.